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Экс-министр гражданской администрации КНР и его заместитель уличены в коррупции

Международная панорама
8 февраля, 18:05 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
По данным портала Sina, существуют подозрения, что Ли Лиго имеет отношение к махинациям с лотерейными билетами
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ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший глава Министерства гражданской администрации Китая Ли Лиго и его заместитель Доу Юйпэй обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, несоблюдении партийной дисциплины и коррупции. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

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"В ходе следствия было установлено, что Ли Лиго и Доу Юйпэй проявили халатность в партийной работе, серьезно злоупотребляли своими полномочиями, систематически насаждали коррупцию в подчинявшихся им госструктурам", - говорится в постановлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Бывший глава ведомства оставлен в Коммунистической партии Китая с двухлетним испытательным сроком, он понижен в должности до замначальника управления и лишен мандата делегата XVIII съезда КПК.

По данным портала Sina, существуют подозрения, что Ли Лиго имеет отношение к махинациям с лотерейными билетами, в результате которых некоторые представители местных деловых кругов незаконного присвоили себе не менее 2,7 млрд юаней ($392,8 млн.).

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