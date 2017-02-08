Экс-министр гражданской администрации КНР и его заместитель уличены в коррупции

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший глава Министерства гражданской администрации Китая Ли Лиго и его заместитель Доу Юйпэй обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, несоблюдении партийной дисциплины и коррупции. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"В ходе следствия было установлено, что Ли Лиго и Доу Юйпэй проявили халатность в партийной работе, серьезно злоупотребляли своими полномочиями, систематически насаждали коррупцию в подчинявшихся им госструктурам", - говорится в постановлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Бывший глава ведомства оставлен в Коммунистической партии Китая с двухлетним испытательным сроком, он понижен в должности до замначальника управления и лишен мандата делегата XVIII съезда КПК.

По данным портала Sina, существуют подозрения, что Ли Лиго имеет отношение к махинациям с лотерейными билетами, в результате которых некоторые представители местных деловых кругов незаконного присвоили себе не менее 2,7 млрд юаней ($392,8 млн.).