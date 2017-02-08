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Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в связях с ИГ гражданина РФ

Международная панорама
8 февраля, 18:08 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
По данным ведомства, 19-летний Сулейман К. летом 2014 года въехал через территорию Турции в Сирию, где присоединился к ИГ и прошел военную подготовку,
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БЕРЛИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест задержанного накануне 19-летнего гражданина России Сулеймана К. Об этом сообщает офис государственного обвинителя.

Россиянин подозревается в участии в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным Генпрокуратуры, подозреваемый летом 2014 года въехал через территорию Турции в Сирию, где присоединился к ИГ и прошел военную подготовку, а в конце 2014 года вернулся обратно тем же путем. "Федеральный суд удовлетворил требование стороны обвинения о заключении подозреваемого под арест на время следствия", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

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