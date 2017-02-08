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В Сенат США внесен законопроект о необходимости одобрения снятия санкций с РФ

Международная панорама
8 февраля, 21:00 дата обновления: 8 февраля, 21:18 UTC+3
Инициаторы законопроекта пояснили, что поводом для отмены санкций в отношении РФ должно служить, в частности, прекращение Москвой действий, якобы направленных на подрыв мира и стабильности на Украине
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Сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм

© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесла на рассмотрение Сенатом США законопроект о необходимости одобрения снятия санкций с России Конгрессом, что лишает возможности отменить ограничения президенту США Дональду Трампу единолично. Об этом этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе другого автора инициативы, демократа - Бена Кардина.

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"Группа сенаторов из обеих партий сегодня представила "Акт о пересмотре санкций против России 2017", который предусматривает проведение Конгрессом оценки любого решения о смягчении ограничений, введенных в отношении правительства Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил ранее сам Кардин, если Конгресс не согласится с решением Трампа снять ограничения, то в таком случае у сенаторов и конгрессменов "будет возможность предпринять действия от лица законодательной власти", в том числе принять совместную резолюцию, запрещающую отмену санкций.

Согласно пояснительным материалам, поводом для отмены санкций должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон также бездоказательно приписывает РФ. Законопроектом предусматривается, что у обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения.

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