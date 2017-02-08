Британский парламент проголосовал против повторного референдума по Brexit

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ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские депутаты отвергли предложение провести повторный референдум о членства страны в Евросоюзе. С такой инициативой выступила партия Либеральные демократы, предложив соответствующую поправку к законопроекту (биллю) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Против поправки выступили 340 депутатов, за - 33. Голосование состоялось в рамках рассмотрения в третьем, заключительном, чтении внесенного правительством законопроекта.
Помимо этого, были отвергнуты и другие поправки к биллю. Так оппозиционная Лейбористская партия предлагала пресечь реализацию планов правительства премьер-министра Терезы Мэй по задействованию офшорного режима после выхода страны из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса. Эта поправка была отклонена с преимуществом в 47 голосов (336 против 299).
Не нашли поддержки и другие предложения лейбористов, в частности, узнать мнение населения Гибралтара прежде, чем начать переговоры с Брюсселем, или обязать правительство подготовить отчет о влиянии Brexit на национальную систему здравоохранения.
Также британские депутаты проголосовали против того, чтобы граждане Евросоюза получили автоматическое право остаться в Великобритании после того, как страна выйдет из состава ЕС. С инициативой также выступила оппозиционная Лейбористская партия. Против поправки выступили 332 депутата, за - 290. Тем не менее отклонение поправки не означает, что гражданам ЕС придется покинуть Соединенное Королевство после того, как Великобритания перестанет быть частью европейского сообщества. Речь идет о том, что большинство народных избранников согласились с логикой Терезы Мэй, которая не хочет брать на себя никаких обязательств перед началом переговоров с Брюсселем. Согласно планам британского правительства, они должны начаться до конца марта и продлиться два года.
Позднее в среду депутаты проголосуют за законопроект в третьем чтении. Если билль будет принят, он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента - Палаты лордов.