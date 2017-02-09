Израиль нанес удар по сирийской позиции на Голанах в ответ на танковый выстрел

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской позиции на Голанских высотах в ответ на перелет танкового снаряда на контролируемую еврейским государством территорию. Об этом сообщила в распространенном коммюнике армейская пресс-служба.
"После того, как запущенный из Сирии танковый снаряд разорвался в северной части Голанских высот, Армия обороны Израиля нанесла удар по принадлежащей сирийскому режиму позиции в сирийской части Голанских высот", - сообщили израильские военные.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.