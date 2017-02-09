Трамп надеется развивать с КНР конструктивные отношения

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп надеется развивать с властями Китая конструктивные отношения, которые приносят пользу и Вашингтону, и Пекину. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, письмо с соответствующими словами отправил в среду американский лидер председателю КНР Си Цзиньпину.

"Президент Трамп заявил, что надеется сотрудничать с председателем Си Цзиньпином с целью развития конструктивных отношений, которые принесут пользу и Соединенным Штатам, и Китаю", - отметил он. Трамп также поблагодарил председателя КНР за поздравления со вступлением в должность и пожелал его народу удачи и процветания в году петуха по китайскому календарю.

Ранее глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ заявил, что правительство Китая рассчитывает, что Трамп при формировании экономической политики будет исходить "из позиций взаимной выгоды" США и КНР. Давая оценку торговому и инвестиционному сотрудничеству, он отметил, что они носят "взаимовыгодный характер". "Я верю, что избранный (на тот момент) президент США Дональд Трамп будет анализировать проблемы, исходя из позиций взаимной выгоды наших стран", - сказал он, комментируя возможное влияние экономической политики новой администрации США на темпы роста ВВП Китая.

Глава Государственного статистического управления КНР выразил надежду на это, так как, по его словам, на протяжении многих лет уже сформировалась такая тенденция между двумя державами.