Парламентские выборы в Таиланде пройдут не раньше, чем через год

БАНГКОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Парламентские выборы в Таиланде, которые ранее власти обещали провести до конца этого года, пройдут не раньше февраля 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер Виссану Креа-Нгам.

"Выборы пройдут через год, считая с этого дня", - сообщил вице-премьер, курирующий правовые аспекты деятельности таиландского правительства. Позднее он также признался, что властям пока очень трудно назвать конкретную дату будущих парламентских выборов.

"Пожалуйста, не вынуждайте (нас) говорить о конкретной дате голосования. (Сейчас) мы можем дать только приблизительную оценку", - заявил Виссану Креа-Нгам.

В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Прают Чан-Оча, ранее руководивший сухопутными войсками королевства. Он обещает вернуть страну на путь демократии и провести в королевстве парламентские выборы после масштабных политических реформ. Одна из них - конституционная.

Проект новой конституции был принят еще 7 августа 2016 года на всеобщем референдуме, однако документ вступит в силу только после того, как его подпишет король. Монарх уже возвращал документ обратно в правительство на доработку некоторых положений. Как ожидается, новый вариант конституции вновь направят королю Раме X на подпись до 18 февраля.

Затем у монарха останется 90 дней на принятие соответствующего решения. После утверждения им конституции правительству необходимо будет принять ряд законодательных актов, появление которых должно предшествовать всеобщим выборам.