Власти КНР начинают собирать отпечатки пальцев въезжающих в страну иностранцев

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ШАНХАЙ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Въезжающим в Китай иностранцам придется сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы. Как сообщает в четверг агентство Синьхуа, соответствующее решение было принято министерством общественной безопасности (МОБ) КНР после утверждения новых правил Госсоветом КНР.
В заявлении МОБ уточняется, что проходить процедуру дактилоскопии будут обязаны пересекающие границу страны иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет. Новый порядок не будет распространяться на лиц, въезжающих в страну по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций, госслужащих, а также в других особых случаях, предусмотренных двусторонними соглашениями.
Как сообщает агентство, первый пункт по сбору отпечатков пальцев с 10 февраля начнет работать в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Впоследствии эта практика будет распространена и на другие пункты пересечения границы.