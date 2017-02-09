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Власти КНР начинают собирать отпечатки пальцев въезжающих в страну иностранцев

Международная панорама
9 февраля, 7:22 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Проходить процедуру дактилоскопии буду обязаны все иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет, сообщили в министерстве общественной безопасности страны
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ШАНХАЙ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Въезжающим в Китай иностранцам придется сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы. Как сообщает в четверг агентство Синьхуа, соответствующее решение было принято министерством общественной безопасности (МОБ) КНР после утверждения новых правил Госсоветом КНР.

В заявлении МОБ уточняется, что проходить процедуру дактилоскопии будут обязаны пересекающие границу страны иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет. Новый порядок не будет распространяться на лиц, въезжающих в страну по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций, госслужащих, а также в других особых случаях, предусмотренных двусторонними соглашениями.

Как сообщает агентство, первый пункт по сбору отпечатков пальцев с 10 февраля начнет работать в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Впоследствии эта практика будет распространена и на другие пункты пересечения границы.

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