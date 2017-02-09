В Сенате США пока не начали рассматривать законопроект о новых санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США пока не приступал к обсуждению законопроекта о введении новых санкций против России, внесенного ранее в январе этого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил старший демократ комитета и разработчик инициативы Бен Кардин.

"Мы все еще находимся на ранних стадиях утверждения (предложенных президентом США Дональдом Трампом) кандидатур (на министерские должности). Так что пока мы не дошли до (обсуждения) данного законопроекта", - сказал он, добавив, что не может назвать точную дату его рассмотрения комитетом.

Новые санкции

"Акт о противодействии враждебным действиям России 2017" был представлен 10 января, его авторами также выступили сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман и Боб Менендес. В первую очередь законопроект предусматривает законодательное закрепление уже действующих ограничений, введенных экс-президентом Бараком Обамой. Кроме того, законодатели хотят обязать президента ввести запрет на выдачу американских виз тем, кто, согласно пояснительным материалам, "подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов". Их активы на территории США в случае обнаружения должны быть заморожены.

Сенаторы считают нужным "ввести санкции" за сотрудничество с "российским оборонным и разведывательным сектором", включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ).

Удар по энергосектору

Отдельный блок посвящен новым санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и в Сирии. Речь идет об обязательном введении ограничительных мер "на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией". Кроме того, санкциями предлагается обложить "участие в разработке российских нефтяных и газовых месторождений", если сумма инвестиций превышает 20 млн долларов. В "черные списки" могут попасть инвесторы, которые вложат в течение года более 5 млн долларов в строительство Россией трубопроводов, а также те, кто инвестировал более 1 млн в гражданские ядерные объекты.

По словам Кардина, в Европе не возражают против таких шагов, несмотря на риск повышения цен на энергоносители. "Я встречался с европейскими лидерами и должен вам сказать, что они подтвердили свою готовность. Они очень обеспокоены (действиями России), хотя признают, что санкции станут причиной сложностей больше для их экономики, чем для нашей", - сказал сенатор.

Возможный ответ России

Эксперты в свою очередь придерживаются иных прогнозов насчет тех последствий, к которым приведет принятие законопроекта. Согласно недавно опубликованному докладу Центра по вопросам глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, Россия "совершенно очевидно даст ответ" на такие действия. Его авторы считают крайне маловероятным ограничение поставок энергоносителей из России в Европу, напоминая при этом, что Россия "ранее действовала очень грамотно и могла действительно эффективно разыгрывать геополитические партии".

"Более чем вероятно, что ответ России на такие санкции был бы ассиметричным, - считают специалисты. - В конечном счете ответ России зависел бы от того, как именно применялись бы предлагаемые санкции и возможно ли достижение соглашения о смягчении напряженности в отношениях".