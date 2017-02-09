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СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников

Международная панорама
9 февраля, 9:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
В схеме участвуют четыре экономических агента, и в итоге Украинский оборонный концерн платит за двигатель по $15 тыс.
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© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украина закупает двигатели российского производства для собственных бронетранспортеров (БТР) через зарубежных посредников, несмотря на введенный Киевом запрет на торговлю с РФ в военной сфере. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на расследование украинских СМИ.

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"Чтобы не покупать моторы напрямую в России, дочернее предприятие "Укроборонпрома" - "Укринмаш" - провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники", - сообщают журналисты проекта "Следствие.Инфо".

По данным СМИ, молдавское предприятие купило на российском заводе "КамАЗ" 20 двигателей, затем совместное молдавско-украинское предприятие ввезло их на территорию Молдавии. Через несколько дней состоялся ряд перепродаж двигателей иным компаниям, в итоге немецкое предприятие поставило их на Украину.

"Это схема, в которой принимают участие 4 экономических агента. Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по $15 тыс. за единицу", - сказано в сообщении.

В министерстве обороны Украины и в "Укроборонпроме" пока не комментируют эту информацию.

"Укроборонпром" ранее неоднократно заявлял, что Украина с середины 2014 года прекратила военное сотрудничество с РФ, в том числе торговлю товарами военного и двойного назначения.

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