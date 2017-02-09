Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе

Международная панорама
9 февраля, 12:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
В саммите примет участие президент США Дональд Трамп
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит НАТО, на котором впервые примет участие новый президент США Дональд Трамп, пройдет 25 мая в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Очень рад принять моих коллег на следующем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и открыть новую штаб-квартиру (альянса)", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Бельгия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Кремль опроверг сообщения японских СМИ о передаче Курил во временное пользование Токио
7
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
Темы дня
Реклама