Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит НАТО, на котором впервые примет участие новый президент США Дональд Трамп, пройдет 25 мая в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Очень рад принять моих коллег на следующем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и открыть новую штаб-квартиру (альянса)", - сказал он.