НАТО не планирует создавать новые наземные объекты ПРО в Европе

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ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. НАТО не планирует разворачивать в Европе новые наземные элементы системы противоракетной обороны, заявил председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.
"Один из наземных противоракетных элементов уже полностью действует в Румынии. Первый камень (в фундамент объекта - прим. ТАСС) ко второму (элементу системы ПРО - прим. ТАСС) был заложен в Польше, где строительство продолжается. Никаких иных наземных объектов противоракетной обороны в Европе в нынешних планах нет", - сказал он в интервью изданию Аktualne.
Он также подчеркнул необходимость выполнения минских соглашений и помощь Украине со стороны НАТО.
"Помощь, которую Украина получает от альянса, нельзя назвать символической, и она является не только вербальной. Государства - члены НАТО финансируют несколько фондов, которые помогают модернизировать и обучать украинские вооруженные силы. Специалисты из стран НАТО также параллельно предоставляют помощь на уровне министерств, генерального штаба и в процессе обучения украинской армии. Альянс предоставляет Украине небоевое снаряжение и материал", - сказал генерал.
"Украина не является членом НАТО, так что альянс не может реагировать так, как бы реагировал, если бы нападению подверглась одна из его стран-членов. Это не было бы, впрочем, и в интересах Украины, если бы НАТО открыто в ее пользу вмешалась (в конфликт на Донбассе - прим. ТАСС) военной силой", - отметил глава комитета.