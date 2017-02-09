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В Раде подрались депутаты "Блока Петра Порошенко"

Международная панорама
9 февраля, 15:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
Это случилось во время обсуждения законопроекта "О конституционном суде Украины"
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Потасовка между депутатами от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Сергеем Лещенко и Иваном Мельничуком произошла на заседании украинского парламента в четверг.

Это случилось во время обсуждения законопроекта "О конституционном суде Украины", в ходе которого депутат Лещенко ударил по лицу своего однопартийца. Инцидент вскоре был пресечен группой депутатов, которые разняли подравшихся.

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После этого в Верховной раде был объявлен перерыв. После заседания сам Лещенко пояснил, что его действия в адрес Мельничука были ответными.

По его словам, Мельничук во время обсуждения с ним вопроса работы антикоррупционного комитета Рады прибегнул к физической силе.

"Мною была сделана публикация в Facebook о том, что по указке Банковой (администрации украинского президента - прим. ТАСС) группа депутатов от БПП не ходит на заседания антикоррупционного комитета, хотя это их работа, - отметил Лещенко. - В ходе заседания ко мне подошел Мельничук, приближенный к Порошенко депутат, и стал выяснять отношения, но когда закончились аргументы, он попытался проявить физическую силу, но ему это не удалось - пострадал пиджак".

Позднее спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотреть данный инцидент на своем заседании.

Драки в Верховной раде

Драки украинских парламентариев в последние несколько лет стали нередким случаем в политической жизни Украины. Последнее столкновение произошло между главой украинской Радикальной партии Олегом Ляшко и депутатом от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко.

Так, на заседании согласительной комиссии Верховной рады Ляшко в агрессивной манере обвинил Бойко в связях с Москвой, в ответ тот применил физическую силу. После этого спикер Рады предупредил Бойко, что его могут лишить возможности посещать заседания парламента, если тот "будет продолжать в том же духе".

В мае прошлого года депутаты Рады устроили также потасовку из-за выступления одного из ораторов на русском языке. А депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, который собирал подписи за отставку на тот момент премьера Украины Арсения Яценюка, во время выступления главы правительства подошел к трибуне и попытался поднять его и оттащить от микрофона.

Увидев это, к трибуне подбежали депутаты от "Народного фронта", лидером которого и является Яценюк, и заступились за премьера.

Был также случай нападения на женщину-депутата Рады. Так, один из парламентариев ударил члена "Батькивщины" Александру Кужель по голове стеклянной бутылкой, после чего она оказалась в больнице.

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