Задержанные в Германии исламисты готовили теракт

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БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Задержанные ранее 9 февраля по подозрению в терроризме двое граждан Алжира и Нигерии готовили теракт, угроза которого была реальной.
Об этом сообщил глава полиции Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) Уве Люриг.
По его словам, у подозреваемых были обнаружены флаги террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), оружие и боеприпасы.