Задержанные в Германии исламисты готовили теракт

БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Задержанные ранее 9 февраля по подозрению в терроризме двое граждан Алжира и Нигерии готовили теракт, угроза которого была реальной.

Об этом сообщил глава полиции Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) Уве Люриг.

По его словам, у подозреваемых были обнаружены флаги террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), оружие и боеприпасы.