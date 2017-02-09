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Задержанные в Германии исламисты готовили теракт

Международная панорама
9 февраля, 15:15 UTC+3
Ранее в четверг двое граждан Алжира и Нигерии были задержаны по подозрению в терроризме, у них были обнаружены флаги ИГ, оружие и боеприпасы
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БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Задержанные ранее 9 февраля по подозрению в терроризме двое граждан Алжира и Нигерии готовили теракт, угроза которого была реальной.

Об этом сообщил глава полиции Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) Уве Люриг.

По его словам, у подозреваемых были обнаружены флаги террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), оружие и боеприпасы.

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Борьба с "Исламским государством"
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