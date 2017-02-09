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Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя

Международная панорама
9 февраля, 16:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС
Ричард Блюменталь предал огласке свой разговор с судьей Нилом Горсачем, в котором тот якобы жестко раскритиковал президента США
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора Ричарда Блюменталя во лжи и опроверг его заявления по поводу критических высказываний судьи Нила Горсача. Глава американской администрации вступил с законодателем-демократом в заочную перепалку в социальной сети Twitter..

"Сенатор Ричард Блюменталь, который в течение многих лет нагло лгал по поводу своей военной службы во Вьетнаме, теперь говорит неправду по поводу того, что сказал ему судья Горсач", - написал Трамп.

Днем ранее Блюменталь публично пересказал свой разговор с Горсачем, в котором тот якобы жестко раскритиковал Трампа. Щекотливость ситуации придавал тот факт, что Горсач выдвинут президентом в члены Верховного суда США. По словам сенатора, Горсач признался, что "обескуражен деморализующими и отвратительными комментариями президента Трампа по поводу судебной системы". Газета Washington Post сообщила, что слова судьи подтвердили другие люди.

Ранее Трамп пренебрежительно высказался о действиях окружного судьи в Сиэтле, который приостановил действие его указа о временном запрете на въезд иммигрантов из ряда мусульманских стран. "Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!" - написал глава администрации.

Подобные высказывания из уст президента в адрес представителей судебной власти - большая редкость в США. Естественно, они сразу же вызвали шквал критики по отношению к Трампу со стороны законодателей-демократов и общественных организаций.

Теперь, защищаясь от их нападок, Трамп решил напомнить о том, что семь лет назад сенатор Блюменталь был уличен во лжи, когда рассказывал о военной службе во Вьетнаме. В 2010 году газета New York Times вывела его на чистую воду, изучив его биографию и выяснив, что он был в резерве морской пехоты США, но никогда не участвовал в боевых действиях во время войны во Вьетнаме.

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