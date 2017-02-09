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СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии

Международная панорама
9 февраля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Турция вместе с "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от ИГ (запрещено в РФ)
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пять военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли, десять получили ранения сегодня в результате столкновений с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Эль-Баб (провинция Алеппо) на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Dogan.

Турция вместе с "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от ИГ и других террористических группировок. Последние два месяца операция сосредоточена на вытеснении ИГ из города Эль-Баб и прилегающих регионов. В среду, 8 февраля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в Эль-Баб.

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