Адвокат: расследование в отношении Фийона ведется с серьезными нарушениями

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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Предварительное расследование в отношении Франсуа Фийона, кандидата от партии "Республиканцы" на предстоящих президентских выборах, ведется с серьезными нарушениями. Об этом заявил адвокат политика Жан-Пьер Жантий.
"Расследование по своему характеру нарушает базовые правовые принципы, вписанные в конституцию", - заявил юрист на пресс-конференции.
"С первого же дня инициированной процедуры мы могли констатировать, что допускаются постоянные утечки в СМИ, - подчеркнул Жантий. - Мы, адвокаты, раньше узнавали о ходе следствия из газет, чем от соответствующих инстанций. Это недопустимо и является прямым нарушением тайны следствия".