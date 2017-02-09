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Адвокат: расследование в отношении Фийона ведется с серьезными нарушениями

Международная панорама
9 февраля, 19:33 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Жан-Пьер Жантий отметил, что "расследование по своему характеру нарушает базовые правовые принципы, вписанные в конституцию"
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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Предварительное расследование в отношении Франсуа Фийона, кандидата от партии "Республиканцы" на предстоящих президентских выборах, ведется с серьезными нарушениями. Об этом заявил адвокат политика Жан-Пьер Жантий.

"Расследование по своему характеру нарушает базовые правовые принципы, вписанные в конституцию", - заявил юрист на пресс-конференции.

"С первого же дня инициированной процедуры мы могли констатировать, что допускаются постоянные утечки в СМИ, - подчеркнул Жантий. - Мы, адвокаты, раньше узнавали о ходе следствия из газет, чем от соответствующих инстанций. Это недопустимо и является прямым нарушением тайны следствия".

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