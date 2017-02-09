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Трамп подписал указы по борьбе с преступностью в США

Международная панорама
9 февраля, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Американский лидер отметил, что рост уровня преступности в США приобрел характер "опасной и постоянной тенденции"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал  три указа, направленных на борьбу с международными наркокартелями, снижение уровня криминальной активности в США и пресечение актов насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, президент США подписал эти документы в ходе церемонии приведения к присяге нового генерального прокурора страны Джеффа Сешнса.

"Нынешние опасные времена требуют решительного генерального прокурора", - цитирует агентство слова Трампа. Американский лидер отметил, что рост уровня преступности в США приобрел характер "опасной и постоянной тенденции". Он также обещал американцам "положить конец беззаконию", вызванному незаконной иммиграцией.

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