Трамп подписал указы по борьбе с преступностью в США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал три указа, направленных на борьбу с международными наркокартелями, снижение уровня криминальной активности в США и пресечение актов насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, президент США подписал эти документы в ходе церемонии приведения к присяге нового генерального прокурора страны Джеффа Сешнса.

"Нынешние опасные времена требуют решительного генерального прокурора", - цитирует агентство слова Трампа. Американский лидер отметил, что рост уровня преступности в США приобрел характер "опасной и постоянной тенденции". Он также обещал американцам "положить конец беззаконию", вызванному незаконной иммиграцией.