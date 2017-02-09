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Николич: ЕС полностью на стороне Приштины, однако Сербия не признает независимость Косова

Международная панорама
9 февраля, 20:14 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Сербский лидер поблагодарил Захира Танина за то, что МООНК выполняет свой мандат в Косово "объективно и беспристрастно"
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БЕЛГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия не признает независимость Косово, несмотря на то, что Европейский союз, при посредничестве которого проходят переговоры, полностью поддерживает косовских албанцев. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич в беседе с главой Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Захиром Танином.

"Хотя Евросоюз полностью на их стороне, всем должно быть ясно, что мы никогда не признаем независимость Косово. С другой стороны, ожидаем, что Приштина покажет готовность уважать законы и применять договоренности, прежде всего Сообщество сербских муниципалитетов", - приводит слова Николича его пресс-служба.

Сербский лидер поблагодарил Захира Танина за то, что МООНК выполняет свой мандат в Косово "объективно и беспристрастно".

Ранее президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи, премьер-министр автономного края Иса Мустафа и председатель парламента Кадри Весели согласовали начало работы по формированию Сообщества сербских муниципалитетов (СММ) на территории Косово и Метохии. Руководство Сербии неоднократно обращало внимание мировой общественности, что договоренности по ССМ не выполняются Приштиной с 2013 года.

Россия отмечает конструктивную линию Белграда в контактах с Косово по вопросу сербских муниципалитетов. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявляла, что создание сообщества сербских муниципалитетов в Косово уже на протяжении четырех лет саботируется косоварами при попустительстве Европейского союза.

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