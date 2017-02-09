В США помощницу Трампа раскритиковали за рекламу бизнеса его дочери

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Помощница президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй подверглась жесткой критике со стороны ведущих американских СМИ за заявления, истолкованные как реклама модных изделий, которые выпускает фирма, принадлежащая дочери хозяина Белого дома Иванке.

В интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир утром, Конуэй высоко оценила достижения Иванки Трамп, назвав ее "чрезвычайно успешной предпринимательницей". "Она очень талантливая, уверенная в себе женщина, которая также поддерживает своего отца, ставшего президентом", - констатировала Конуэй. Она также добавила: "Покупайте вещи от Иванки, вот что я вам скажу. Я ненавижу ходить по магазинам, но кое-что куплю себе сегодня".

Многие ведущие СМИ США незамедлительно обвинили помощницу Трампа в нарушении этических норм. Так, газета "Политико" отмечает, что высказывания Конуэй, "по всей видимости, идут вразрез с запретом для представителей исполнительной ветви власти на рекламу товаров и компаний". Аналогичную оценку произошедшему дали телеканал CNN, журнал Time и многие другие издания.

В интервью Fox News Конуэй также раскритиковала торговые сети, которые ранее отказались от закупок изделий фирмы Иванки Трамп. "Мне кажется ироничным то, что руководители хвастаются в интернете тем, как они поступили с ней и ее торговой маркой", - констатировала помощница президента. Ранее в этом месяце стало известно, что сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки товаров под маркой Иванки Трамп. О таком же шаге объявила сеть универмагов Neiman Marcus.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В январе дочь нового президента заявила, что уйдет в отставку с указанного поста в компании.