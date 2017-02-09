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Могерини: ЕС и США намерены работать над дальнейшим развитием отношений

Международная панорама
9 февраля, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не стал отвечать на вопрос журналистов о вероятных изменениях отношений между Вашингтоном и Брюсселем
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты продолжат работать над дальнейшим развитием своих отношений. Это подчеркнула Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на своих первых очных переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

На церемонии протокольной съемки перед началом встречи, прошедшей в столице США, Тиллерсону и Могерини один из присутствовавших журналистов задал вопрос о том, ожидают ли они изменения отношений между Вашингтоном и Брюсселем в свете прихода к власти президента Дональда Трампа. "Мы продолжим над этим работать", - лаконично ответила Могерини. Тиллерсон никаких комментариев давать не стал.

Нынешний американский лидер в опубликованном в январе интервью газетам Bild и Times, в частности, назвал ЕС "инструментом для Германии". Он также фактически приветствовал принятое Великобританией решение выйти из состава ЕС, охарактеризовав его как мудрое. Кроме того, Трамп тогда отметил, что считает НАТО устаревшей организацией. Однако в понедельник глава американской администрации заявил, что новое правительство США решительно поддерживает НАТО и лишь просит, чтобы все члены альянса "вносили полный и надлежащий финансовый вклад" в его деятельность.

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