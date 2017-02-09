Премьер Турции обсудил с вице-президентом США вопросы борьбы с терроризмом

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер- министр Турции Бинали Йылдырым провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. Как отмечается в официальном заявлении канцелярии главы правительства, основное внимание стороны уделили партнерству в борьбе с терроризмом.

"Вице-президент США выразил соболезнования в связи с гибелью 9 февраля турецких солдат в сирийском регионе Эль-Баб и заявил, что США будут на стороне Турции в вопросах борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении. Канцелярия отмечает, что "разговор прошел в искренней атмосфере".

"Главным образом стороны обсуждали вопросы активизации сотрудничества в военной области, безопасности, борьбы с терроризмом. Пенс сказал о "новой странице" в отношениях США и Турции", - подчеркивается в документе.