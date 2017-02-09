Премьер Турции обсудил с вице-президентом США вопросы борьбы с терроризмом

10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир ПутинМеждународная панорама 10 февраля, 0:01
Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении ЛогиноваСпорт 9 февраля, 23:44
Шведские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 23:34
Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБСпорт 9 февраля, 23:21
Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквыСпорт 9 февраля, 23:20
ЦСКА победил "Црвену Звезду" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 9 февраля, 23:12
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистовСпорт 9 февраля, 23:08
Берлинский кинофестиваль открылся фильмом "Джанго" Этьена КомараКультура 9 февраля, 23:06
Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер- министр Турции Бинали Йылдырым провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. Как отмечается в официальном заявлении канцелярии главы правительства, основное внимание стороны уделили партнерству в борьбе с терроризмом.
"Вице-президент США выразил соболезнования в связи с гибелью 9 февраля турецких солдат в сирийском регионе Эль-Баб и заявил, что США будут на стороне Турции в вопросах борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении. Канцелярия отмечает, что "разговор прошел в искренней атмосфере".
"Главным образом стороны обсуждали вопросы активизации сотрудничества в военной области, безопасности, борьбы с терроризмом. Пенс сказал о "новой странице" в отношениях США и Турции", - подчеркивается в документе.