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Премьер Турции обсудил с вице-президентом США вопросы борьбы с терроризмом

Международная панорама
9 февраля, 23:00 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Канцелярия главы правительства Турции отмечает, что "разговор прошел в искренней атмосфере"
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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер- министр Турции Бинали Йылдырым провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. Как отмечается в официальном заявлении канцелярии главы правительства, основное внимание стороны уделили партнерству в борьбе с терроризмом.

"Вице-президент США выразил соболезнования в связи с гибелью 9 февраля турецких солдат в сирийском регионе Эль-Баб и заявил, что США будут на стороне Турции в вопросах борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении. Канцелярия отмечает, что "разговор прошел в искренней атмосфере".

"Главным образом стороны обсуждали вопросы активизации сотрудничества в военной области, безопасности, борьбы с терроризмом. Пенс сказал о "новой странице" в отношениях США и Турции", - подчеркивается в документе.

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