Меркель рассчитывает, что иностранцы без права на убежище добровольно покинут ФРГ

БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на то, что находящиеся в ФРГ иностранцы, у которых нет перспектив получить статус беженца, сами будут покидать страну, не дожидаясь принудительной депортации. Об этом она заявила в Берлине после встречи с представителями федеральных земель.

"Мы делаем серьезную ставку на то, что люди будут выезжать добровольно. При этом мы знаем, что без механизма обязательной депортации добровольно это происходить не будет", - приводит ее слова агентство DPA.

Ранее правительство ФРГ представило план по ускоренной высылке мигрантов, которые не имеют права получить статус беженца. Один из пунктов предусматривает выплату иностранцам денежных средств за добровольное решение покинуть ФРГ - всего на эти цели было выделено 40 млн евро на ближайшие годы. Представители федеральных земель поддержали инициативы кабинета министров.

В минувшем году в Германию приехали 280 тыс. соискателей статуса беженца, из них 25 тыс. были депортированы, 55 тыс. покинули страну по собственной инициативе.