Более 100 человек были убиты преступниками в бразильском штате, где бастуют полицейские

10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир ПутинМеждународная панорама 10 февраля, 0:01
Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении ЛогиноваСпорт 9 февраля, 23:44
Шведские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 23:34
Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБСпорт 9 февраля, 23:21
Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквыСпорт 9 февраля, 23:20
ЦСКА победил "Црвену Звезду" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 9 февраля, 23:12
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистовСпорт 9 февраля, 23:08
Берлинский кинофестиваль открылся фильмом "Джанго" Этьена КомараКультура 9 февраля, 23:06
Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 103 человека погибли за пять дней от рук преступников в бразильском штате Эспириту-Санту, где забастовка местных полицейских спровоцировала волну насилия и грабежей на улицах. Об этом сообщил телеканал Globo.
Всплеск преступности в регионе обусловлен тем, что полицейские и пожарные с минувшей субботы на выходят на работу, требуя повышения зарплаты. К стражам порядка присоединились и члены их семей: жены полицейских блокируют двери казарм военной полиции. Из-за этих стихийных митингов даже те представители правоохранительных органов, которые не планировали присоединяться к забастовке, не могут исполнять свои обязанности.
Власти Бразилии ранее направили в Эспириту-Санту 1,2 тыс. военнослужащих для содействия в установлении порядка. Однако этого оказалось недостаточно. В ближайшее время в регион должны прибыть еще 550 солдат. Тем временем местные жители утверждают, что боятся выйти в магазин за продуктами, так как банды преступников по- прежнему безнаказанно действуют на полупустых улицах городов и населенных пунктов региона.