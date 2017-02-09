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Более 100 человек были убиты преступниками в бразильском штате, где бастуют полицейские

Международная панорама
9 февраля, 23:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Власти Бразилии ранее направили в Эспириту-Санту 1,2 тыс. военнослужащих для содействия в установлении порядка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 103 человека погибли за пять дней от рук преступников в бразильском штате Эспириту-Санту, где забастовка местных полицейских спровоцировала волну насилия и грабежей на улицах. Об этом сообщил  телеканал Globo.

Всплеск преступности в регионе обусловлен тем, что полицейские и пожарные с минувшей субботы на выходят на работу, требуя повышения зарплаты. К стражам порядка присоединились и члены их семей: жены полицейских блокируют двери казарм военной полиции. Из-за этих стихийных митингов даже те представители правоохранительных органов, которые не планировали присоединяться к забастовке, не могут исполнять свои обязанности.

Власти Бразилии ранее направили в Эспириту-Санту 1,2 тыс. военнослужащих для содействия в установлении порядка. Однако этого оказалось недостаточно. В ближайшее время в регион должны прибыть еще 550 солдат. Тем временем местные жители утверждают, что боятся выйти в магазин за продуктами, так как банды преступников по- прежнему безнаказанно действуют на полупустых улицах городов и населенных пунктов региона.

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