Оппозиция Италии требует от главы МИД прояснить позицию страны по событиям вокруг Авдеевки

РИМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Депутат от оппозиционной итальянской партии "Братья Италии" Акилле Тотаро потребовал от министра иностранных дел Анджелино Альфано выступить в парламенте и изложить позицию Рима по поводу новой эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом сообщила газета Jornale.

"Италия не может поддерживать тех, кто нарушает мирные соглашения, осуществляя бомбардировки мирного населения Донбасса. Наступление украинской армии, преследующей цель прервать сообщение между двумя провозглашенными республиками Донецка и Луганска, привело к большому числу жертв и расширению фронта военных действий", - говорится в направленном в МИД заявлении депутата.

Он также отмечает инертность наблюдателей ОБСЕ "перед военной операцией украинской армии, которая открывает огонь по гражданским объектам, лишая людей нормальных условий существования". "Правительство Италии должно разъяснить, какие меры намерено предпринимать в рамках работы ОБСЕ, учитывая, что будет председательствовать в этой организации со следующего года", - заключает Тотаро.

Ранее представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), открытый в конце прошлого года в Турине по инициативе другого члена "Братьев Италии" Маурицио Марроне, составил петицию за подписью видных общественных деятелей, политиков, представителей культуры с призывом немедленно положить конец насилию в отношении населения Донбасса.

В конце января обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики 29 января атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, по данным оперативного командования ДНР, украинские силовики продолжают массированные обстрелы и вместо отвода стягивают дополнительную технику к линии разграничения.