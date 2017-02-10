СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе Сирии

БЕЙРУТ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Военный командир экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам" Хашем аш-Шейх объявил в четверг о начале "новой битвы" против правительственной армии на северо-западе Сирии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, он выступил с видеообращением, в котором призвал "мобилизовать все ресурсы" на проведение этой кампании.

Аш-Шейх впервые появился на экранах после того, как организация "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) объединила под своей эгидой все радикальные формирования в провинции Идлиб. По информации Al Mayadeen, в новую коалицию "Тахрир аш-Шам" вошли боевики из бригад "Нуреддин аз-Зенги", "Джейш ас-Сунна", "Джебхат Ансар ад-Дин" и "Лива аль-Хак", выступивших против прекращения огня.

Все они обвинили группировки вооруженной оппозиции, которые приняли участие в конференции в Астане 23-24 января, в "измене" и сумели за короткий срок захватить одну за другой базы так называемой Сирийской свободной армии к западу от города Алеппо, а также окружили своих бывших союзников - исламистов из "Ахрар аш-Шам" - к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией.

В своем обращении главарь "Тахрир аш-Шам" заявил о намерении "освободить всю территорию Сирии и нанести сокрушительное поражение войскам". "Мы начинаем осуществлять план по активизации военных действий против режима (президента) Башара Асада и будем нападать на армейские позиции и казармы", - предупредил он.

Военные эксперты в Дамаске расценили появление на свет коалиции "Тахрир аш-Шам" как третье по счету преобразование группировки "Ан-Нусра", которая с 2013 года считается сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). В июле прошлого года ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани сменил прежнее название "Джебхат ан-Нусра" на "Джебхат Фатх аш-Шам" и объявил об отделении от "Аль-Каиды".