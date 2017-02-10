Гутерриш отправляется в первое ближневосточное турне

ООН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправляется в первую поездку по странам Ближнего Востока, во время которой посетит Египет, Турцию и арабские страны Персидского залива, после чего примет участие во встрече Группы двадцати (G20) в Бонне и ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщила в четверг канцелярия административного главы всемирной организации.

"Позднее сегодня (в четверг) генеральный секретарь отправится в Турцию, а затем посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар и Египет, что станет первым визитом в регион", - говорится в сообщении. Как отметили в канцелярии, в ходе поездки он "рассчитывает обсудить ряд вопросов региональной и глобальной важности".

В Турции Гутерриш собирается встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом, а в Эр-Рияде - переговорить с королем Саудовской Аравии Сальманом и вторым наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ОАЭ, помимо контактов с руководством страны, генсеку ООН предстоит выступление на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), а в Омане и Катаре его ждут переговоры с официальными лицами. Последнюю остановку в рамках ближневосточного турне Гутерриш сделает в Каире, где встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и членами правительства.

Оттуда административный глава ООН отправится в Бонн, где 16-17 февраля пройдут встречи министров иностранных дел G20. Там он планирует обсудить реализацию Целей устойчивого развития, а также "подчеркнет необходимость восстановления доверия в международном сообществе с целью реагирования на актуальные проблемы в области мира и безопасности".

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Гутерриш призовет глав государств и правительств уделять больше внимания дипломатии и предотвращению конфликтов. "Он также расскажет о начатых им обширных реформах, направленных на обеспечение эффективной работы ООН с целью оказания помощи странам в укреплении доверия, преодолении разногласий и реагировании на проблему расстроенного мирового порядка", - подчеркнули в канцелярии генсека.

В Нью-Йорк Гутерриш вернется 21 февраля. В этот день Совет Безопасности ООН проведет дебаты по теме конфликтов в Европе, в которых ожидается участие президента Украины Петра Порошенко.