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Войска США в Южной Корее намерены наращивать возможности для удара по КНДР

Международная панорама
10 февраля, 6:30 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Командующий американским воинским контингентом США в Республике Корея сообщил, что южнокорейские военные постепенно меняют структуру вооруженных сил для отражения угрозы с Севера
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СЕУЛ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Американские войска в Республике Корея (РК) должны укреплять возможности для нанесения удара по КНДР. Об этом заявил в Сеуле на телеконференции по безопасности командующий воинским контингентом США в РК генерал Винсент Брукс.

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"Совершенно ясно, в каком направлении ведет свою страну (лидер КНДР) Ким Чен Ын, намереваясь создать полноценный арсенал, который может угрожать США и использоваться как для целей сдерживания, так и для ведения "дипломатии принуждения", - считает он. По словам Брукса, Пхеньян имеет на вооружении более тысячи баллистических ракет на мобильной платформе, включая "Мусудан", "Скад" и "Нодон", а также угрожает новыми запусками межконтинентальных ракет.

"Обычной обороны тут недостаточно. Если мы не сможем убить лучников, то будем не в состоянии поймать все стрелы", - заметил в связи с этим он. Генерал подчеркнул, что Южная Корея - страна с высокой плотностью населения, и даже одна северокорейская ракета, преодолевшая систему ПВО, сможет нанести "чудовищный урон". Поэтому, по его мнению, на Юге следует создать крепкую систему противоракетной обороны и наращивать ударный потенциал.

Брукс отметил, что южнокорейские военные постепенно меняют структуру ВС в целях отражения северокорейской угрозы. Так, при комитете начальников штабов Вооруженных сил РК создан центр противодействия оружию массового уничтожения, а при командовании операциями ВВС организован оперативный штаб, занимающийся вопросами нанесения превентивного удара по КНДР. Кроме того, в текущем году планируется создать спецподразделение, главной задачей которого станет ликвидация северокорейского руководства в случае вооруженного конфликта.

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