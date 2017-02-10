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Опрос: рейтинг ведущего кандидата на пост президента Южной Кореи стал падать

Международная панорама
10 февраля, 8:11 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В то же время популярность губернатора провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон выросла на 9%
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СЕУЛ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Бывший глава оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин остается самым популярным потенциальным кандидатом в президенты Республики Корея, однако уровень его поддержки начал падать. Об этом говорят распространенные в пятницу данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим агентством Gallup Korea.

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Так, если бы выборы состоялись бы на текущей неделе, за Мун Чжэ Ина проголосовали бы 29% избирателей - на 3% меньше, чем на прошлой. При этом резко увеличил свои шансы губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. Его рейтинг вырос на 9% по сравнению с концом января, составив 19%. Третье место по популярности занимает действующий и. о. президента Хван Гё Ан с 11%, за неделю прибавивший 2%.

Далее следуют мэр города Соннам Ли Чжэ Мён с рейтингом 8% и бывший председатель Народной партии Ан Чхоль Су, сохранивший прежний уровень поддержки в 7%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%. В опросе приняли участие 1007 человек.

В прошлом году депутаты парламента РК проголосовали за импичмент президента Пак Кын Хе. В случае его утверждения Конституционным судом досрочные выборы главы государства могут состояться уже в мае.

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