Опрос: рейтинг ведущего кандидата на пост президента Южной Кореи стал падать

СМИ: "Реал" предложит футболисту Бензема новый контрактСпорт 10 февраля, 9:20
Халатность врача сборной Казахстана по биатлону стала причиной инцидента на ЧМСпорт 10 февраля, 9:08
Крупнейшая ледовая дорога открыта на БайкалеСибирь 10 февраля, 8:37
Власти выделят 40 млн руб. на восстановление сгоревшего буддийского храма в ЗабайкальеСибирь 10 февраля, 8:33
СК прекратил дело новосибирского экс-губернатора Юрченко после 2,5 лет расследованияПроисшествия 10 февраля, 8:16
Жителей Урала и Сибири предостерегли от дальних поездок из-за непогодыСибирь 10 февраля, 8:10
Москва вышла в финал премии форума "умных" городовОбщество 10 февраля, 7:48
"Оклахома" обыграла "Кливленд", Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезонеСпорт 10 февраля, 7:32
Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая"Международная панорама 10 февраля, 7:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Бывший глава оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин остается самым популярным потенциальным кандидатом в президенты Республики Корея, однако уровень его поддержки начал падать. Об этом говорят распространенные в пятницу данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим агентством Gallup Korea.
Так, если бы выборы состоялись бы на текущей неделе, за Мун Чжэ Ина проголосовали бы 29% избирателей - на 3% меньше, чем на прошлой. При этом резко увеличил свои шансы губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. Его рейтинг вырос на 9% по сравнению с концом января, составив 19%. Третье место по популярности занимает действующий и. о. президента Хван Гё Ан с 11%, за неделю прибавивший 2%.
Далее следуют мэр города Соннам Ли Чжэ Мён с рейтингом 8% и бывший председатель Народной партии Ан Чхоль Су, сохранивший прежний уровень поддержки в 7%.
Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%. В опросе приняли участие 1007 человек.
В прошлом году депутаты парламента РК проголосовали за импичмент президента Пак Кын Хе. В случае его утверждения Конституционным судом досрочные выборы главы государства могут состояться уже в мае.