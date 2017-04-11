СМИ: власти США признали нескольких граждан Малайзии особо опасными террористами

СИНГАПУР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти США признали находящихся в Сирии нескольких граждан Малайзии особо опасными террористами и внесли их имена в санкционный перечень управления Минфина по контролю за иностранными активами. Об этом во вторник сообщила газета The Straits Times.

По ее данным, в черный список попал и наиболее активно разыскиваемый в Малайзии 26-летний террорист Мухаммад Ванди. Он считается одним из полевых командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который в том числе занимается вербовкой боевиков из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, малайзийская полиция возложила на Ванди ответственность за организацию нападения на ночной клуб в пригороде Куала-Лумпура в июне прошлого года. Он также подозревается в финансировании сторонников ИГ на родине с целью подготовки терактов.

Согласно информации правоохранительных органов Малайзии, в настоящее время в Сирии в рядах исламистов воюют 56 граждан страны, в том числе 12 женщин и 17 детей. Кроме того, ранее 27 человек погибли, а восемь вернулись домой. С 2013 года в Малайзии были арестованы 260 человек за связи с ИГ.