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СМИ: власти США признали нескольких граждан Малайзии особо опасными террористами

Международная панорама
11 апреля, 5:23 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
В черный список попал и наиболее активно разыскиваемый в Малайзии 26-летний террорист Мухаммад Ванди, являющийся одним из полевых командиров группировки "Исламское государство"
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СИНГАПУР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти США признали находящихся в Сирии нескольких граждан Малайзии особо опасными террористами и внесли их имена в санкционный перечень управления Минфина по контролю за иностранными активами. Об этом во вторник сообщила газета The Straits Times.

По ее данным, в черный список попал и наиболее активно разыскиваемый в Малайзии 26-летний террорист Мухаммад Ванди. Он считается одним из полевых командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который в том числе занимается вербовкой боевиков из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, малайзийская полиция возложила на Ванди ответственность за организацию нападения на ночной клуб в пригороде Куала-Лумпура в июне прошлого года. Он также подозревается в финансировании сторонников ИГ на родине с целью подготовки терактов.

Согласно информации правоохранительных органов Малайзии, в настоящее время в Сирии в рядах исламистов воюют 56 граждан страны, в том числе 12 женщин и 17 детей. Кроме того, ранее 27 человек погибли, а восемь вернулись домой. С 2013 года в Малайзии были арестованы 260 человек за связи с ИГ.

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Борьба с "Исламским государством"
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