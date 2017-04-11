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Токио надеется на продолжение сотрудничества с КНР и РФ по проблеме КНДР

Международная панорама
11 апреля, 6:27 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание
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ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии рассчитывает на продолжение взаимодействия с Китаем и Россией по проблеме ракетной и ядерной программ Пхеньяна в связи с продолжающимися испытаниями в КНДР. Об этом заявил  на пресс- конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Фундаментальная позиция Японии по данному вопросу заключается в совмещении диалога и давления. Что касается международных усилий, то в первую очередь речь идет о взаимодействии в Совете Безопасности ООН с целью заставить Северную Корею соблюдать резолюции", - сказал он.

Суга также напомнил о шестисторонних переговорах с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, США и России. "Влияние Китая на Пхеньян крайне велико, поэтому мы хотели бы продолжать взаимодействие с ним по северокорейской проблеме. То же самое касается и России, с которой мы рассчитываем и далее вести соответствующий диалог", - добавил генсек кабинета.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание; в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний. На следующий день после очередного ракетного пуска в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD ("Таад") на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

Шестисторонние переговоры с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, США и России продолжались с 2003 года и были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна, который выразил недовольство резолюцией СБ ООН, осудившего его за очередные ракетные пуски.

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