СМИ: в Сеуле и Пекине примут решительные меры в ответ на провокации КНДР

СЕУЛ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея (РК) и Китай примут решительные ответные меры в случае совершения КНДР новых провокаций, таких как ядерное испытание или запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщает телеканал KBS, такая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся в Сеуле встречи спецпредставителя правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюна с его китайским коллегой У Давэем.

"Стороны говорили о серьезности ядерной проблемы Пхеньяна и необходимости ее безотлагательного решения", - подчеркнул по итогам встречи Ким Хон Гюн. "Сеул и Пекин выступили против северокорейских провокаций и подчеркнули необходимость полной реализации санкций Совета Безопасности ООН и других мер давления на КНДР", - заметил южнокорейский спецпредставитель.

У Давэй, прибывший в Сеул 10 апреля с четырехдневным визитом, встретился также с министром иностранных дел РК Юн Бён Се. В ходе переговоров он подтвердил позицию Пекина, который выступает против размещения на Корейском полуострове американских комплексов ПРО THAAD.

У представителя КНР запланированы также встречи с кандидатами на пост президента Южной Кореи, выборы которого запланированы на 9 мая. Таким образом У Давэй собирается получить представление о возможных направлениях политики будущего главы государства.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.