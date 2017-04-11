Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев во Франции увеличилось до 10

Международная панорама
11 апреля, 8:40 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Конфликт в лагере вспыхнул между различными этническими группами, в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, сообщает BFMTV
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев в окрестностях Дюнкерка на севере Франции увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным издания, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, которая применила против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков вспыхнул пожар, который быстро распространился по всему лагерю и в итоге практически полностью уничтожил его.

По информации СМИ, в лагере проживали до 1,5 тысячи беженцев - афганцев и курдов, которые рассчитывали переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
4
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
5
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
6
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама