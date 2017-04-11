Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев во Франции увеличилось до 10

Мутко: волонтерская программа к ЧМ-2018 стала самой крупной в историиСпорт 11 апреля, 10:50
ОАК в мае откроет в Шанхае предприятие по сборке российско-китайского самолетаТранспорт 11 апреля, 10:42
Ковалев надеется, что Уорд покажет себя мужиком и не сорвет бой под предлогом травмыСпорт 11 апреля, 10:38
Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семьюСпорт 11 апреля, 10:27
Александр Егоров назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"Спорт 11 апреля, 10:21
СМИ: авиакомпания "Россия" в I квартале перевезла 2 млн пассажировТранспорт 11 апреля, 10:11
Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катанияСпорт 11 апреля, 10:06
На станции Зима: как вспоминают Евтушенко жители его родного городаВ стране 11 апреля, 10:00
Названы лауреаты X Международной литературной премии "Югра"Новости партнеров 11 апреля, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев в окрестностях Дюнкерка на севере Франции увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно данным издания, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, которая применила против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков вспыхнул пожар, который быстро распространился по всему лагерю и в итоге практически полностью уничтожил его.
По информации СМИ, в лагере проживали до 1,5 тысячи беженцев - афганцев и курдов, которые рассчитывали переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.