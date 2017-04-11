Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев во Франции увеличилось до 10

ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев в окрестностях Дюнкерка на севере Франции увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным издания, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, которая применила против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков вспыхнул пожар, который быстро распространился по всему лагерю и в итоге практически полностью уничтожил его.

По информации СМИ, в лагере проживали до 1,5 тысячи беженцев - афганцев и курдов, которые рассчитывали переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.