СМИ: в результате взрыва на севере Афганистана погибли четыре ребенка

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok на своей странице в Twitter.

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются.

Flash: 4 children were killed and 7 others wounded in a blast in #Kunduz province.#AFG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 April 2017