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СМИ: в результате взрыва на севере Афганистана погибли четыре ребенка

Международная панорама
11 апреля, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Еще семь детей получили ранения
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok на своей странице в Twitter.

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются.

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