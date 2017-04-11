Участники конференции в Париже осудили информационную войну против Сирии

ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Запад осуществляет информационную блокаду Сирии. Такое мнение высказали во вторник участники состоявшейся в Париже конференции "Сирия: драма, которая не может продолжаться". Форум прошел под председательством депутата Национального собрания, бывшего министра транспорта Франции Тьерри Мариани.

Тяжелейшая гуманитарная катастрофа

В своем выступлении депутат Национального собрания Франции, врач-кардиолог Жерар Бат, возглавляющий группу "Франция-Сирия" во французском парламенте, констатировал, что в западных странах "сегодня ощущается острый дефицит достоверной информации о ситуации в Сирии". "Сирийскому народу, - заметил он, - приходится сегодня вести две войны: одну против террористов, другую - против лжи".

"Сирийский кризис привел к тяжелейшей гуманитарной катастрофе, самой крупной с момента окончания Второй мировой войны", - сказала глава общественной ассоциации "Аль-Карма" Хала Шауи. По ее данным, в результате этого кризиса сейчас в стране насчитывается 6 миллионов внутренних переселенцев. Еще 3 миллиона человек были вынуждены искать убежища за рубежом.

По мнению главы Ассоциации помощи бедствующим церквям Марка Фромаже, политика приема беженцев в Германии вызвана потребностями немецкого рынка труда в свете изменившейся в последние годы демографической ситуации. Это политика отнюдь не в интересах Сирии, заметил он. "Кто будет реконструировать страну после войны, если значительная часть трудоспособного населения окажется в Германии?" - задал вопрос католический деятель.

Россия вернула надежду

Доктор Фромаже напомнил, что в годы холодной войны между Востоком и Западом ассоциация, которую он представляет, была непримиримым борцом против притеснения церквей в коммунистических странах. "Теперь все изменилось, мы защищаем от террористов все конфессии в Сирии и находим в этом гораздо больше поддержки со стороны России, чем от западных стран", - заметил участник конференции.

Конструктивную роль России в урегулировании сирийского конфликта отметил руководитель другого французского религиозного объединения "Помощь христианам Востока" Бенжамен Бланшар. "С началом российской операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) надежда вернулась в Сирию", - подчеркнул он.

Одновременно Бланшар подверг критике политику Запада. Он отметил, что "сирийская армия подвергается бомбардировкам в районах, где она ведет борьбу против террористов ИГ". "Как это понять? - задал вопрос теолог. - Ведь именно "Исламское государство", бросившее вызов всему человечеству, является нашим общим врагом".

Как рассказали ТАСС участники конференции, ее проведение планировалось на нескольких площадках, но везде был получен отказ под разными предлогами. "Странно, что подобное возможно в стране Вольтера", - заметил депутат французского парламента Николя Дюик. Он поблагодарил ассоциацию "Франко-российский диалог" за организацию встречи, а российский Духовно-культурный центр - за возможность провести дискуссию в его стенах.