США открыты для стратегического сотрудничества с Россией

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом открыта для стратегического сотрудничества с Россией. Это подчеркнул во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы открыты для стратегического сотрудничества с Россией, когда мы можем добиться разделяемой цели, такой как разгром ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Но мы будем отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда между нами нет согласия", - сказал он.

По словам Спайсера, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву отражает намерение США сохранять прямые линии связи с Россией. "Визит является частью наших усилий, направленных на то, чтобы сохранять прямые лини связи с высокопоставленными должностными лицами России и обеспечивать то, что взгляды США на ситуацию в Сирии, усилия по борьбе с терроризмом, Северную Корею и другие вопросы ясно излагаются", - сказал пресс-секретарь руководителя американской администрации.

С его точки зрения, "Россия должна в полной мере придерживаться обязательств, которые она взяла на себя по Сирии, Украине и Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (от 1987 года), а также другим вопросам, вызывающим международную обеспокоенность". "И госсекретарь Тиллерсон ясно сигнализирует об этом в ходе своего визита", - отметил Спайсер.