США считают, что КНДР технически не способна реализовать свои военные угрозы

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация полагает, что КНДР на данном этапе технически не способна реализовать свои военные угрозы в адрес США, включающие в том числе предупреждения о возможности применения ядерного оружия. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Не думаю, что имеются свидетельства наличия у Северной Кореи в настоящее время такого потенциала", - сказал официальный представитель американского лидера. Поэтому, отметил он, "угроза чем-то, чего у вас нет, в действительности не является угрозой".

Как подчеркнул Спайсер, Вашингтон считает, что ясно предупредил Пхеньян о неприемлемости его нынешнего курса, предусматривающего дальнейшее развитие ядерной и ракетной программ.

Спайсер отказался уточнить, какими могут стать дальнейшие шаги Соединенных Штатов, если КНДР продолжит проводить подземные ядерные взрывы и испытательные пуски баллистических ракет. "Президент (США Дональд Трамп) не относится к числу тех, кто выходит и телеграфирует свою ответную реакцию", - сказал Спайсер. Тем не менее, продолжал он, Трамп "ясно дал понять по поводу Северной Кореи, что... ее действия, касающиеся ракетных пусков, терпеть невозможно". "Последнее, что мы хотели бы видеть, - это ядерную Северную Корею, угрожающую (тихоокеанскому) побережью Соединенных Штатов или, если уж на то пошло,.. любой другой стране", - отметил официальный представитель руководителя американской администрации.

"Нам нужна стабильность в этом регионе, и я думаю, что он (то есть Трамп) ясным образом вынес им (представителям руководства КНДР) предупреждение", - заявил пресс-секретарь Белого дома. На его взгляд, отправка США авианосной ударной группы к Корейскому полуострову является "оправданным" шагом в сложившейся ситуации.