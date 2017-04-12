WP: суд разрешил ФБР вести прослушку в отношении бывшего советника Трампа

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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушку в отношении Картера Пейджа - бывшего советника нынешнего президента США Дональда Трампа в период, когда он был еще кандидатом от Республиканской партии. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, ФБР и Министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты Пейджа, входившего тогда в штаб Трампа, в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае, России". The Washington Post полагает, что, по мнению ФБР, Пейдж общался с российскими представителями. Никаких уголовных обвинений, связанных с так называемыми попытками РФ вмешаться в выборы, против него выдвинуто при этом не было.
"Это подтверждает все мои подозрения насчет неправомерной и политически мотивированной слежки со стороны властей. Мне скрывать нечего", - сказал сам Пейдж в беседе с журналистами The Washington Post.