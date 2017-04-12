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В Конгрессе не считают, что администрация Обамы нарушила законы в области прослушки

Международная панорама
12 апреля, 4:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США
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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Члены комитетов по разведке в обеих палатах Конгресса США, ознакомившись с секретными документами, не нашли никаких свидетельств того, что предыдущая администрация Барака Обамы могла нарушить законы в области обнародования информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, ряд законодателей из указанных комитетов, как демократы, так и республиканцы, ознакомились с разведданными, о существовании которых заявил ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Дэвин Нуньес. По итогам изучения они пришли к выводу, что "представители администрации Обамы не совершали ничего необычного или противозаконного", передает CNN.

Речь идет о требовании экс-помощника Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс раскрыть имена сотрудников переходного штаба Дональда Трампа, телефонные разговоры которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Как сообщает телеканал, законодатели пришли к выводу, что такие требования, исходящие от членов Совета национальной безопасности при Белом доме, являются "нормальными и допустимыми" и о нарушении закона речи не идет. Ранее Трамп предположил, что Райс своими действиями могла нарушить закон.

22 марта Нуньес заявил журналистам, что, по имеющейся у него информации, ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, нецеленаправленно, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к Трампу, заверил Нуньес.

Имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это в свою очередь привело к ряду утечек в американских СМИ.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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