WSJ: военные меры против КНДР пока не являются для США приоритетными

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп намерен придерживаться в отношении КНДР подхода, предусматривающего усиление экономического и политического давления на Пхеньян. Возможность принятия военных мер рассматривается в долгосрочной перспективе, однако на данный момент не является приоритетной, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источника, знакомого с ситуацией, Трамп выработал подход в отношении КНДР до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в США на прошлой неделе. Он, в частности, предполагает давление на Пекин с целью убедить его оказать на КНДР необходимое влияние и заставить свернуть ракетную и ядерную программы. Если Китай не сделает этого, то Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции в отношении Пекина, пишет газета. Другие варианты противодействия КНДР, включая применение военной силы, пока для Трампа второстепенны, указал изданию источник.

Ранее Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что США смогут решить проблему КНДР самостоятельно, если Китай не поможет им убедить эту страну прекратить совершенствование своего ракетно-ядерного потенциала. "Северная Корея ищет неприятности, - написал он. - Если Китай решит помочь, это будет прекрасно. Если нет, мы решим проблему без них".

Президент США также отметил, что торговое соглашение, которое Вашингтон намерен заключить с Пекином, будет для КНР "гораздо лучшим", если она решит проблему КНДР.

Ранее Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) заявило, что Вашингтон направил тяжелый атомный авианосец Carl Vinson с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы ВМС США кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.