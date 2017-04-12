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СМИ: метро Киева оказалось под угрозой остановки

Международная панорама
12 апреля, 15:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, апреля. /ТАСС
Киевский метрополитен может быть остановлен уже через месяц
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© Мария Фролова/ТАСС

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Киевский метрополитен испытывает острый дефицит финансирования из-за блокирования по решению суда его социального счета, что может привести к остановке подземки уже через месяц. Об этом сообщил глава департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации Сергей Майзель.

"На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку шестого числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат", - процитировало городское издание "44.ua" Майзеля.

По мнению властей, ситуацию могло бы спасти повышение тарифа на проезд с четырех до шести гривен, однако такая мера пока не рассматривается. "Сегодня себестоимость одного проезда в метрополитене около шести гривен. Это экономически обоснованный тариф. Для повышения нужно рассматривать варианты, просчитывать различные составляющие, но сейчас о повышении проезда в метрополитене речь не идет", - заверил он.

Киевский метрополитен вынужден работать за счет собственных накопленных ресурсов в связи с тем, что 16 марта зарплатные счета подземки были заблокированы по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. Последний обязал метрополитен выплатить почти 2 млрд гривен ($74 млн) по договору от 2009 года на поставку ста лизинговых вагонов компании "Укррослизинг". По иску компании суд арестовал эти вагоны.

Метрополитен подал кассационную жалобу на это решение. В свою очередь Киевсовет обратился в Верховную раду, правительство и Службу безопасности Украины с целью инициации рассмотрения вопроса долга подземки на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года и тогда стал третьим по счету в СССР после московского и ленинградского. Он занимает 24-е место в мире по пассажиропотоку - ежедневно перевозит около 1,5 млн человек, имеет три действующие линии суммарной длиной более 67 км. Станция "Арсенальная" киевского метро является самой глубокой в мире - расположена на глубине 105,5 метров.

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