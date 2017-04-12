В Эстонии россиянин арестован по обвинению в сотрудничестве с Генштабом ВС России

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ТАЛЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция безопасности Эстонии (КаПО) задержала гражданина РФ, который обвиняется в сотрудничестве с Главным управлением (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом заявил директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу.
Синисалу сообщил эстонской газете Postimees, что в отношении задержанного 9 января мужчины возбуждено уголовное дело за действия, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии. "Если дело дойдет до нужной стадии, мы сможем предоставить общественности больше информации", - добавил он.
Директор полиции безопасности также сообщил, что это первый задержанный в Эстонии, которого обвиняют в сотрудничестве с ГУ Генштаба ВС России.
По словам государственного прокурора Эстонии Инны Омблер, которая руководит досудебным расследованием, задержанный в настоящее время находится под арестом по решению суда.