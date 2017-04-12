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Бибилов: переговоров с оппонентами по привлечению их в новую команду не велось

Международная панорама
12 апреля, 16:07 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 12, апреля. /ТАСС
Ранее в среду стали известны итоги состоявшихся 9 апреля в республике президентских выборов. Анатолий Бибилов набрал на них 54,8% голосов избирателей
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ЦХИНВАЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что не вел переговоров с экс-президентом Эдуардом Кокойты и своими оппонентами по привлечению их в новую команду. Об этом он сообщил журналистам в Цхинвале.

"Никаких переговоров по ключевым должностям ни с Кокойты, ни с Тибиловым, ни с Гаглоевым мы не вели", - сказал он.

Вместе с тем Бибилов отметил, что в его команду будут привлечены только местные квалифицированные кадры, в том числе и молодые.

Выборы президента Южной Осетии состоялись 9 апреля. Явка на выборах составила 79,6%. За Бибилова отдали голоса 17 тыс. 736 избирателей, за сотрудника КГБ Алана Гаглоева - 3 тыс. 291, за действующего президента Леонида Тибилова - 10 тыс. 909 избирателей. Против всех выступили 429 избирателей.

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
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