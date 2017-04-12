Бибилов: переговоров с оппонентами по привлечению их в новую команду не велось

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ЦХИНВАЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что не вел переговоров с экс-президентом Эдуардом Кокойты и своими оппонентами по привлечению их в новую команду. Об этом он сообщил журналистам в Цхинвале.
"Никаких переговоров по ключевым должностям ни с Кокойты, ни с Тибиловым, ни с Гаглоевым мы не вели", - сказал он.
Вместе с тем Бибилов отметил, что в его команду будут привлечены только местные квалифицированные кадры, в том числе и молодые.
Выборы президента Южной Осетии состоялись 9 апреля. Явка на выборах составила 79,6%. За Бибилова отдали голоса 17 тыс. 736 избирателей, за сотрудника КГБ Алана Гаглоева - 3 тыс. 291, за действующего президента Леонида Тибилова - 10 тыс. 909 избирателей. Против всех выступили 429 избирателей.