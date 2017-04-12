Берлин раскритиковал пресс-секретаря Белого дома за сравнение Асада с Гитлером

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БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Власти ФРГ считают недопустимым использованное пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Любое сравнение современных событий с преступлениями национал-социалистов не ведут ни к чему хорошему, - сказал он. - Это недопустимо".
Ранее в понедельник Спайсер, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, заявил, что, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, США и Германия не применяли в ней химическое оружие. "Мы не использовали химические вооружения во Второй мировой войне. И даже такому подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения", - сказал пресс-секретарь, комментируя предполагаемое использование химоружия в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которое Вашингтон возложил на сирийские власти. Позже в интервью телекомпании CNN он принес извинения за данное сравнение.
Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.