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Берлин раскритиковал пресс-секретаря Белого дома за сравнение Асада с Гитлером

Международная панорама
12 апреля, 16:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, апреля. /ТАСС
Официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул, что "любое сравнение современных событий с преступлениями национал-социалистов не ведут ни к чему хорошему"
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

© AP Photo/Andrew Harnik

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Власти ФРГ считают недопустимым использованное пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Любое сравнение современных событий с преступлениями национал-социалистов не ведут ни к чему хорошему, - сказал он. - Это недопустимо".

Ранее в понедельник Спайсер, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, заявил, что, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, США и Германия не применяли в ней химическое оружие. "Мы не использовали химические вооружения во Второй мировой войне. И даже такому подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения", - сказал пресс-секретарь, комментируя предполагаемое использование химоружия в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которое Вашингтон возложил на сирийские власти. Позже в интервью телекомпании CNN он принес извинения за данное сравнение.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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