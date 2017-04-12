Контактная группа по Донбассу подтвердила приверженность прекращению огня на Пасху

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. контактная группа по урегулированию на востоке Украины на очередном заседании в Минске подтвердила свою приверженность ранее достигнутой договоренности о прекращении огня на Пасху.

Участникам встречи удалось также договориться о создании международной группы экспертов по предотвращению угрозы подтопления шахт Донбасса. Этот вопрос был поднят по инициативе представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые в преддверии встречи заявили о своей обеспокоенности состоянием угледобывающих предприятий на подконтрольной Киеву части Донбасса и связанных с этим экологических рисках.

На следующем заседании, как сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего, стороны приступят к обсуждению регламента работы контактной группы. "Сайдик представил обобщенные предложения по регламенту, обсуждение планируется на следующей встрече", сказал Дейнего.

Безопасность

На встрече стороны вновь остановились на вопросе безопасности. "Особое место занимала безопасность, - сообщил журналистам Сайдик, - в том числе вопросы соблюдения режима тишины, а также разведения сил и средств, защиты объектов инфраструктуры".

Сайдик напомнил, что на прошлой встрече участники контактной группы уже договорились о полном соблюдении прекращения огня с 1 апреля. "К сожалению, несмотря на временное улучшение, положение далеко не удовлетворительное, - констатировал он. - В преддверии пасхальных праздников контактная группы и ДНР и ЛНР подтверждают приверженность договоренности о соблюдении режима от 29 марта".

Спецпредставитель главы ОБСЕ выразил надежду на то, что "в предстоящие праздники будут соблюдаться именно эти положения". "В связи с наступающей Пасхой жители должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища", - сказал он.

Характеризуя ситуацию с безопасностью в регионе, Сайдик отметил "элементы личных угроз в адрес сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ" и назвал недопустимыми подобные действия.

На предыдущей встрече в Минске 29 марта участники контактной группы объявили о достижении договоренности прекратить огонь по случаю предстоящих пасхальных праздников и ввести режим тишины уже с 1 апреля. Однако он был нарушен буквально в первые полтора часа после полуночи. По данным представителя милиции провозглашенной Луганской народной республики, уже в 01:20 1 апреля украинские военные обстреляли село Калиновка Луганской области.

С тех пор огонь на линии соприкосновения не прекращался. Только за последние несколько дней в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины были ранены две мирные жительницы в Петровском районе Донецка, погиб один и был ранен еще один ополченец в ДНР, были разрушены жилые дома в Донецке, Докучаевске, поселке Ясное, повреждены ЛЭП и подстанция в Донецке, газопровод в Докучаевске.

В этом году православная Пасха приходится на 16 апреля.

Группа экологического контроля

Во вторник провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики потребовали принять срочные меры для обеспечения безопасности шахт на контролируемой Киевом территории Донбасса. В совместном заявлении полпредов республик на минских переговорах Дениса Пушилина и Владислава Дейнего отмечалось, что состояние этих шахт "вызывает серьезные опасения". "Угледобывающая отрасль Украины давно недофинансировалась, что пагубно отразилось на состоянии брошенных и находящихся в стадии ликвидации шахт. Действующие предприятия не соответствуют должным мерам экологической и технологической безопасности", - считают в республиках.

Озабоченность представителей провозглашенных республик была услышана. И, как отметил Сайдик, идея создания группы экспертов с целью экологического контроля поддержана участниками контактной группы. "Мы обсуждали вопросы поставок воды, электричества, газа и платежей за эти услуги, - сказал он. - Особое внимание было уделено также экологическим рискам в связи с подтоплением угольных шахт. В этой связи была поддержана идея создания международной группы экспертов".

Гуманитарная повестка

Одной из главных, по словам Сайдика, в дискуссии была гуманитарная повестка. "Обсуждение было сконцентрировано на освобождении удерживаемых лиц", - сказал представитель ОБСЕ. Как и на прошлой встрече, в центре внимания было "создание механизма с участием третьей стороны для верификации граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории удерживающей стороны".

Подробности этой работы раскрыла пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер. По ее словам, "удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери удерживаемых лиц при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса".

Ранее украинский омбудсмен Валерия Лутковская сообщила о том, что отправила предложение о своем участии в процедуре такой верификации представителю Киева в гуманитарной подгруппе Ирине Геращенко. Омбудсмен пояснила, что предложение было сделано в связи с тем, что "переговорный процесс зашел в тупик", и выразила готовность провести верификацию списков в максимально короткие сроки.

В свою очередь республики вышли с инициативой участия в верификации комитетов матерей. Как сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, Украина поддержала эту идею. "Была выработана единая позиция со стороны республик провести верификацию через представителей комитетов матерей. Украина обязуется выполнить гарантии безопасности", - отметила она.

Как положительный шаг Сайдиком была отмечена передача со стороны ДНР и ЛНР 15 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Киеву территории. Он также сообщил о передаче украинской стороне писем от пленных, удерживаемых на территории провозглашенных республик, а также о необходимости привлечения Международного Комитета Красного Креста к поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе.

Регламент встречи

Особую надежду у представителей провозглашенных республик вызвала достигнутая сегодня договоренность о необходимости вернуться к вопросу о регламенте работы контактной группы. Вопрос о регламенте как необходимом условии прогресса в переговорном процессе неоднократно на протяжении двух лет поднимали представители ДНР и ЛНР. Утвердить регламент деятельности контактной группы они призывали еще в октябре 2015 года. В августе 2016 на необходимости внедрения регламента в работу политической подгруппы настаивал полпред РФ Борис Грызлов.

По словам Владислава Дейнего, сегодня спецпредставитель главы ОБСЕ представил некие "обобщенные предложения" по регламенту и стороны взяли время для изучения предложенного варианта, а также подготовки замечаний и предложений.

Ио главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова подчеркнула важность такого документа. "Именно регламент как утвержденная обязанность всех участников переговорного процесса придерживаться повестки дня, фиксировать и соблюдать достигнутые договоренности поможет наладить конструктивную работу в Минске", - уверена Никонорова. По ее мнению, Киев, отказываясь от регламента, старается затянуть переговоры, надеясь переписать Комплекс мер по выполнению "Минска" на свой лад.

Следующая встреча контактной группы назначена на 26 марта.