Контактная группа по Донбассу подтвердила приверженность прекращению огня на Пасху

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МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. контактная группа по урегулированию на востоке Украины на очередном заседании в Минске подтвердила свою приверженность ранее достигнутой договоренности о прекращении огня на Пасху.
Участникам встречи удалось также договориться о создании международной группы экспертов по предотвращению угрозы подтопления шахт Донбасса. Этот вопрос был поднят по инициативе представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые в преддверии встречи заявили о своей обеспокоенности состоянием угледобывающих предприятий на подконтрольной Киеву части Донбасса и связанных с этим экологических рисках.
На следующем заседании, как сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего, стороны приступят к обсуждению регламента работы контактной группы. "Сайдик представил обобщенные предложения по регламенту, обсуждение планируется на следующей встрече", сказал Дейнего.
На встрече стороны вновь остановились на вопросе безопасности. "Особое место занимала безопасность, - сообщил журналистам Сайдик, - в том числе вопросы соблюдения режима тишины, а также разведения сил и средств, защиты объектов инфраструктуры".
Сайдик напомнил, что на прошлой встрече участники контактной группы уже договорились о полном соблюдении прекращения огня с 1 апреля. "К сожалению, несмотря на временное улучшение, положение далеко не удовлетворительное, - констатировал он. - В преддверии пасхальных праздников контактная группы и ДНР и ЛНР подтверждают приверженность договоренности о соблюдении режима от 29 марта".
Спецпредставитель главы ОБСЕ выразил надежду на то, что "в предстоящие праздники будут соблюдаться именно эти положения". "В связи с наступающей Пасхой жители должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища", - сказал он.
Характеризуя ситуацию с безопасностью в регионе, Сайдик отметил "элементы личных угроз в адрес сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ" и назвал недопустимыми подобные действия.
На предыдущей встрече в Минске 29 марта участники контактной группы объявили о достижении договоренности прекратить огонь по случаю предстоящих пасхальных праздников и ввести режим тишины уже с 1 апреля. Однако он был нарушен буквально в первые полтора часа после полуночи. По данным представителя милиции провозглашенной Луганской народной республики, уже в 01:20 1 апреля украинские военные обстреляли село Калиновка Луганской области.
С тех пор огонь на линии соприкосновения не прекращался. Только за последние несколько дней в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины были ранены две мирные жительницы в Петровском районе Донецка, погиб один и был ранен еще один ополченец в ДНР, были разрушены жилые дома в Донецке, Докучаевске, поселке Ясное, повреждены ЛЭП и подстанция в Донецке, газопровод в Докучаевске.
В этом году православная Пасха приходится на 16 апреля.
Во вторник провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики потребовали принять срочные меры для обеспечения безопасности шахт на контролируемой Киевом территории Донбасса. В совместном заявлении полпредов республик на минских переговорах Дениса Пушилина и Владислава Дейнего отмечалось, что состояние этих шахт "вызывает серьезные опасения". "Угледобывающая отрасль Украины давно недофинансировалась, что пагубно отразилось на состоянии брошенных и находящихся в стадии ликвидации шахт. Действующие предприятия не соответствуют должным мерам экологической и технологической безопасности", - считают в республиках.
Озабоченность представителей провозглашенных республик была услышана. И, как отметил Сайдик, идея создания группы экспертов с целью экологического контроля поддержана участниками контактной группы. "Мы обсуждали вопросы поставок воды, электричества, газа и платежей за эти услуги, - сказал он. - Особое внимание было уделено также экологическим рискам в связи с подтоплением угольных шахт. В этой связи была поддержана идея создания международной группы экспертов".
Одной из главных, по словам Сайдика, в дискуссии была гуманитарная повестка. "Обсуждение было сконцентрировано на освобождении удерживаемых лиц", - сказал представитель ОБСЕ. Как и на прошлой встрече, в центре внимания было "создание механизма с участием третьей стороны для верификации граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории удерживающей стороны".
Подробности этой работы раскрыла пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер. По ее словам, "удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери удерживаемых лиц при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса".
Ранее украинский омбудсмен Валерия Лутковская сообщила о том, что отправила предложение о своем участии в процедуре такой верификации представителю Киева в гуманитарной подгруппе Ирине Геращенко. Омбудсмен пояснила, что предложение было сделано в связи с тем, что "переговорный процесс зашел в тупик", и выразила готовность провести верификацию списков в максимально короткие сроки.
В свою очередь республики вышли с инициативой участия в верификации комитетов матерей. Как сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, Украина поддержала эту идею. "Была выработана единая позиция со стороны республик провести верификацию через представителей комитетов матерей. Украина обязуется выполнить гарантии безопасности", - отметила она.
Как положительный шаг Сайдиком была отмечена передача со стороны ДНР и ЛНР 15 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Киеву территории. Он также сообщил о передаче украинской стороне писем от пленных, удерживаемых на территории провозглашенных республик, а также о необходимости привлечения Международного Комитета Красного Креста к поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе.
Особую надежду у представителей провозглашенных республик вызвала достигнутая сегодня договоренность о необходимости вернуться к вопросу о регламенте работы контактной группы. Вопрос о регламенте как необходимом условии прогресса в переговорном процессе неоднократно на протяжении двух лет поднимали представители ДНР и ЛНР. Утвердить регламент деятельности контактной группы они призывали еще в октябре 2015 года. В августе 2016 на необходимости внедрения регламента в работу политической подгруппы настаивал полпред РФ Борис Грызлов.
По словам Владислава Дейнего, сегодня спецпредставитель главы ОБСЕ представил некие "обобщенные предложения" по регламенту и стороны взяли время для изучения предложенного варианта, а также подготовки замечаний и предложений.
Ио главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова подчеркнула важность такого документа. "Именно регламент как утвержденная обязанность всех участников переговорного процесса придерживаться повестки дня, фиксировать и соблюдать достигнутые договоренности поможет наладить конструктивную работу в Минске", - уверена Никонорова. По ее мнению, Киев, отказываясь от регламента, старается затянуть переговоры, надеясь переписать Комплекс мер по выполнению "Минска" на свой лад.
Следующая встреча контактной группы назначена на 26 марта.