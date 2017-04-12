Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские официальные лица утверждают, что российские военные самолеты впервые за почти три месяца приблизились к японским островам, в Вашингтоне усматривают в этом сигнал политического характера. С таким утверждением выступил сегодня американский телеканал Fox News.
По версии двух его источников из числа чиновников США, речь идет о трех российских стратегических бомбардировщиках и одном самолета радиоэлектронной разведки Ил-20. Американская сторона признает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Японии. Вместе с тем один из источников телеканала отметил, что пролет бомбардировщиков, "очевидно, задумывался, чтобы дать сигнал".
Ранее в среду министерство обороны Японии сообщило, что воздушные силы национальной самообороны страны два дня подряд поднимали свои истребители из-за приближения российских военных самолетов. По утверждению ведомства, 11 и 12 апреля самолеты ВКС РФ совершали облет японской территории со стороны Тихого океана.