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Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии

Международная панорама
12 апреля, 22:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По данным телеканала, американская сторона признает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Японии
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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские официальные лица утверждают, что российские военные самолеты впервые за почти три месяца приблизились к японским островам, в Вашингтоне усматривают в этом сигнал политического характера. С таким утверждением выступил сегодня американский телеканал Fox News.

По версии двух его источников из числа чиновников США, речь идет о трех российских стратегических бомбардировщиках и одном самолета радиоэлектронной разведки Ил-20. Американская сторона признает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Японии. Вместе с тем один из источников телеканала отметил, что пролет бомбардировщиков, "очевидно, задумывался, чтобы дать сигнал".

Ранее в среду министерство обороны Японии сообщило, что воздушные силы национальной самообороны страны два дня подряд поднимали свои истребители из-за приближения российских военных самолетов. По утверждению ведомства, 11 и 12 апреля самолеты ВКС РФ совершали облет японской территории со стороны Тихого океана.

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