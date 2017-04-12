Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские официальные лица утверждают, что российские военные самолеты впервые за почти три месяца приблизились к японским островам, в Вашингтоне усматривают в этом сигнал политического характера. С таким утверждением выступил сегодня американский телеканал Fox News.

По версии двух его источников из числа чиновников США, речь идет о трех российских стратегических бомбардировщиках и одном самолета радиоэлектронной разведки Ил-20. Американская сторона признает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Японии. Вместе с тем один из источников телеканала отметил, что пролет бомбардировщиков, "очевидно, задумывался, чтобы дать сигнал".

Ранее в среду министерство обороны Японии сообщило, что воздушные силы национальной самообороны страны два дня подряд поднимали свои истребители из-за приближения российских военных самолетов. По утверждению ведомства, 11 и 12 апреля самолеты ВКС РФ совершали облет японской территории со стороны Тихого океана.