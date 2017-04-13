Президент Филиппин не будет поднимать флаг страны на острове, на который претендует КНР

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от своего плана лично водрузить флаг страны на одном из островов, ставших предметом территориального спора с Китаем. Он сообщил об этом в четверг на встрече с соотечественниками в Саудовской Аравии, куда прибыл с визитом, передает информационное агентство Kyodo.

По словам президента, он отказался от своего намерения после соответствующей просьбы Пекина. "Я не поеду туда поднимать наш флаг, поскольку ценю дружбу с Китаем", - сказал Дутерте. Он добавил, что не намерен также лично посещать острова в Южно-Китайском море, принадлежность которых Филиппинам оспаривает Пекин. На прошлой неделе президент сообщил о намерении отправиться на контролируемый Манилой спорный остров Пагаса, чтобы лично поднять там национальный флаг 12 июня в День независимости страны.

Дутерте в отличие от своих предшественников занимает примирительную позицию в территориальном споре с Китаем. В этом месяце он, в частности, заявил, что не намерен размещать наступательные вооружения на островах, на которые претендует Пекин.

КНР утверждает, что имеет исторические права на большую часть акватории Южно-Китайского моря и расположенные там территории. Это оспаривают соседние страны, включая Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзию. В июле прошлого года по иску Манилы международный арбитраж в Гааге признал, что Пекин не имеет исторических прав на этот район. Китай такой вердикт не признает и считает его незаконным.