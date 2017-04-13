Премьер Японии: КНДР может располагать ракетами с боеголовками, начиненными зарином

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ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР, вероятно, располагает возможностью использовать ракеты с боеголовками, начиненными зарином. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании комитета во внешней политике и обороне верхней палаты парламента.
"Есть вероятность, что Северная Корея уже располагает возможностью использовать (ракеты) с боеголовками, начиненными зарином", - привел его слова телеканал NHK. В этой связи, как отметил премьер, "вполне естественно, что идет дискуссия о том, чтобы иметь потенциал сдерживания".
Кроме того, Абэ подчеркнул, что угроза развития ракетно-ядерной программы КНДР вышла на новый уровень. "Продолжая тесное сотрудничество между Японией и США, в трехстороннем формате с Южной Кореей, а также с Китаем, Россией и другими заинтересованными странами, мы настоятельно требуем от Северной Кореи воздержаться от провокационных действий, немедленно и в полной мере соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, а также отказаться от ядерной и ракетной программ", - добавил премьер.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD ("Таад") на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.