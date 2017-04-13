Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Японии: КНДР может располагать ракетами с боеголовками, начиненными зарином

Международная панорама
13 апреля, 7:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Также Синдзо Абэ подчеркнул, что угроза развития ракетно-ядерной программы КНДР вышла на новый уровень
Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР, вероятно, располагает возможностью использовать ракеты с боеголовками, начиненными зарином. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании комитета во внешней политике и обороне верхней палаты парламента.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© EPA/JEON HEON-KYUN
Трамп пообещал, что США посоветуются с Сеулом и Токио, прежде чем наносить удар по КНДР
СМИ: Китай введет санкции против КНДР в случае проведения ядерного испытания
Kyodo: США нанесут удар по КНДР, если Китай не окажет на Пхеньян реальный нажим

"Есть вероятность, что Северная Корея уже располагает возможностью использовать (ракеты) с боеголовками, начиненными зарином", - привел его слова телеканал NHK. В этой связи, как отметил премьер, "вполне естественно, что идет дискуссия о том, чтобы иметь потенциал сдерживания".

Кроме того, Абэ подчеркнул, что угроза развития ракетно-ядерной программы КНДР вышла на новый уровень. "Продолжая тесное сотрудничество между Японией и США, в трехстороннем формате с Южной Кореей, а также с Китаем, Россией и другими заинтересованными странами, мы настоятельно требуем от Северной Кореи воздержаться от провокационных действий, немедленно и в полной мере соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, а также отказаться от ядерной и ракетной программ", - добавил премьер.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD ("Таад") на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
5
Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти
6
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
7
СМИ: в США супруги убили приемного сына-инвалида после просмотра фильма "Манчестер у моря"
Темы дня
Загрузка...
Реклама