Казахстан выступает за расследование применения химического оружия в Сирии

АСТАНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что республика выступает за объективное расследование предполагаемого факта применения химического оружия в Сирии. Об этом информировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан выступает за объективное, всеобъемлющее и тщательное расследование предполагаемого факта применения химического оружия в Сирии 4 апреля под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с участием всех заинтересованных сторон", - отмечается в сообщении, распространенном по итогам встречи главы МИД Казахстана с делегацией германского Бундестага во главе с руководителем парламентской группы дружбы "Германия - Центральная Азия" Манфредом Грундом.

По данным ведомства, глава МИД республики подчеркнул, что "Казахстан готов и далее предоставлять платформу Астанинского процесса для продолжения переговоров по достижению устойчивого перемирия в Сирии".

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

12 апреля Россия заблокировала в Совбезе ООН принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля и требующую от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Выступая по итогам голосования, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции фактически бы означало "легитимизацию" ракетного удара США по Сирии, осуществленного в нарушение международного права. Он отметил, что Россия выступает за беспристрастное расследование инцидента в Хан-Шейхуне, в то время как западные страны боятся, что будет вскрыта отработанная система манипуляций с химическим оружием.