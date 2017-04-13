Трамп убежден, что отношения между Россией и США наладятся

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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Отношения между США и Россией наладятся. Убежденность в этом выразил президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в Twitter.
"Отношения между США и Россией будут развиваться хорошо. В нужный момент все образумятся, и наступит прочный мир", - написал он.
Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.
На пресс-конференции 12 апреля по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер назвал "очень успешными" переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве. При этом глава Белого дома отметил, что отношения между двумя странами, возможно, находятся "на самом низком уровне". "Прямо сейчас мы совсем не ладим с Россией", - сказал Трамп.